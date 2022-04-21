Son dakika haberleri! Fransız Kalkınma Ajansı Başkanından, 'yabancı asker' oylaması öncesi Nijer'e ziyaret

Fransız Kalkınma Ajansı (ADF) Başkanı Remy Rioux, Nijer'e düzenlediği 48 saatlik ziyarette çeşitli temaslarda bulundu.

ADF'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımlara göre, Rioux, 20 Nisan'da tamamladığı Nijer temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum ve Başbakan Ouhoumoudou Mahamadou tarafından kabul edildi.

Ziyaretlerde ADF ile Nijer hükümeti arasında eğitim ve çevre alanında 16 milyon avroluk 3 anlaşma imzalandı.

ADF'nin Nijer'de halihazırda toplam değeri 750 milyon avroyu bulan 60 projesi bulunuyor

Rioux'un ziyaretinin, yabancı askerlerin Nijer'de konuşlanmasına olanak verecek meclis oylaması öncesine rastlaması da dikkati çekti.

Resmi açıklama yapılmasa da oylamanın 22 Nisan'da yapılacağı öngörülüyor.

Geçen hafta da Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock Nijer'de temaslarda bulunmuş, ay başında da Fransa Genelkurmay Başkanı Thierry Burkhard ülkeyi ziyaret etmişti.

Avrupa ülkelerinin Mali ile yaşadığı Wagner krizi sonrası Nijer, Avrupa Birliği ve uluslararası toplum için Sahel'de güvenilir bir ortak olarak görülüyor.

Mali krizi sonrası stratejik partner Nijer

Wagner paralı askerlerinin Mali'de konuşlanacağı iddiaları üzerine Mali ile Fransa arasında Eylül 2021'de bir kriz patlak vermişti.

Yaklaşık 10 yıldır Sahel'de çeşitli askeri operasyonlar yürüten Fransa, Wagner iddialarına tepki vermiş ve Bamako yönetimiyle arası açılmıştı.

Fransa, Mali'deki cunta yönetiminin bu süreçte Rusya ile de yakınlaşmasının akabinde 2013'den bu yana yürütülen Barkhane Operasyonu'nun kademeli olarak sonlanacağını duyurmuştu.

Mali'deki askeri üslerden çekilmeye başlayan Fransa, Barkhane unsurlarının Nijer'in Mali sınırına yeniden konuşlandırmak istiyor.

Nijer tarafı konunun Fransa ile detaylıca görüşüleceğini belirterek, son kararın mecliste yapılacak oylama sonrası verileceğini söylüyor.

Barkhane Operasyonu'nun hava üssü Niamey'de bulunuyor ve burada 900 Fransız askeri görev yapıyor.