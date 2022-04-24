Fransız Askeri Mezarlığı'nda anma töreni yapıldı - Haberler

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Fransız Askeri Mezarlığı'nda anma töreni yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Çanakkale Kara Savaşları'nın 107. yıl dönümü anma etkinlikleri çerçevesinde Fransız Askeri Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 107. yıl dönümü anma etkinlikleri çerçevesinde Fransız Askeri Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

Şehitler Abidesi'ndeki merasimin ardından Fransız Askeri Mezarlığı'nda saat 17.15'te tören düzenlendi. Buradaki törene; Türkiye Cumhuriyeti adına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve savaşta yer alan ülkelerin temsilcileri katıldı. Anıta savaşa katılan ülkeler adına çelenk bırakıldı. Türkiye Cumhuriyeti adına çelengi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sundu. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunularak, Türkiye ile Fransa'nın milli marşları çalındı.

Daha sonra katılımcılar Fransız Mezarlığında mezarlara çiçek bıraktı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy anı defterini imzalayarak bölgeden ayrıldı.

(Emrah Elmas - Emre Binakuran/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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