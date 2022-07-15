Son dakika haberleri | Fransa Ulusal Bayramı'ndaki havai fişek kazasında 1'i çocuk 2 kişi yaşamını yitirdi Son dakika gündem haberine göre Fransa'nın Ulusal Bayramı'nın kutlandığı 14 Temmuz etkinliğinde düzenlenen havai fişek gösterilerinde, 7 ve 24 yaşlarında iki kardeşin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı belirtildi. Fransa'nın Ulusal Bayramı'nın kutlandığı 14 Temmuz etkinliğinde düzenlenen havai fişek gösterilerinde, 7 ve 24 yaşlarında iki kardeşin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı belirtildi. Francebleu'nün haberine göre, Cholet kentinde perşembe gecesindeki kutlamalarda havai fişek gösterileri organize edildi. Bu esnada 50 metre uzaklıkta gösterileri izleyen aileden 7 yaşındaki erkek çocuk ile 24 yaşındaki kız kardeşi havai fişeklerin isabet etmesi nedeniyle yaşamını yitirdi. Alanda 1'i ağır 7 kişi de yaralandı. FranceInfo'ya konuşan Cholet Belediye Başkanı Gilles Bourdouleix, bir fişeğin gösterileri izleyen kalabalığın ortasında patladığını aktardı. Bourdouleix, gösteriler öncesi bölgeden uzaklaşmaları yönündeki uyarılara rağmen kalabalığın alandan ayrılmadığını belirtti. Olaya ilişkin soruşturma açıldı. Ülkede, kutlamalarda, tehlike arz ettiği gerekçesiyle havai fişekli gösterilerinin yasaklanması tartışılıyor. AA / Alaattin Doğru - Güncel Fransa Güncel Haberler Son Dakika

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