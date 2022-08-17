Son dakika haberleri | Fransa'nın farklı kentlerinde sel meydana geldi Güncel Haberler Edinilen son dakika haberine göre Fransa'da dün başkent Paris'i olumsuz etkileyen fırtına ve sağanak, bugün ülkenin özellikle güney kesimini etkisi altına alarak faklı kentlerde sele yol açtı. Fransa'da dün başkent Paris'i olumsuz etkileyen fırtına ve sağanak, bugün ülkenin özellikle güney kesimini etkisi altına alarak faklı kentlerde sele yol açtı. Fransa Meteoroloji İdaresi, güneydeki Auvergne-Rhone-Alpes bölgesinde öğlen saatlerinde ve akşam üstü şiddetli fırtınalar meydana geldiğini, yerel saatle 19.00 sularında fırtınaların şiddetinin azaldığını bildirdi. Saint-Chamond ve Amberieu gibi farklı kentlerde rüzgar hızının saatte 100 kilometreyi aştığı ve fırtınaların beraberinde dolunun etkili olduğu ifade edildi. Sağanak, sele dönüştü Aynı bölgedeki farklı kentlerde yer yer sağanağın etkili olduğu aktarıldı. Ulusal basındaki haberlere göre, Lyon metropolüne bağlı Feyzin ve Saint-Genis-Laval kentlerinin yanı sıra Saint-Etienne kentinde sel meydana geldi. "Turuncu" alarm Fransa'da fırtına ve yoğun yağış riski sebebiyle ülkede "turuncu" alarmdaki vilayet sayısı 8'den 13'e yükseltildi. Ülkedeki diğer vilayetlerin tamamında aynı sebeple "sarı" alarm durumu devam ediyor. Güncel AA / Esra Taşkın Fırtına Fransa Paris Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri | Fransa'nın farklı kentlerinde sel meydana geldi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.