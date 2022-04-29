Son dakika haberleri... Fransa ekonomisini Rusya-Ukrayna savaşı frenledi

Fransa ekonomisi, Rusya- Ukrayna savaşıyla birlikte yüksek enerji fiyatlarının iç talebi zayıflatması nedeniyle ilk çeyrekte beklenen büyümeyi gösteremedi.

Fransa Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün (INSEE) öncü verilerine göre, Fransa'da Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla herhangi bir büyüme kaydedemedi.

Beklenti ekonominin yüzde 0,3 genişlemesi yönündeydi.

Avrupa'nın ikinci en büyük ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde revize olarak yüzde 0,8 büyümüştü.

İlk çeyrekte Fransa ekonomisinde büyüme olmamasında kişisel tüketim harcamalarındaki düşüş etkili oldu. Hane halkı harcamaları, yüksek enerji fiyatları ve Rusya-Ukrayna savaşının tüketici güvenini sarsmasıyla ilk çeyrekte yüzde 1,3 düşüş gösterdi. Sabit yatırımlar ise sadece yüzde 0,2 arttı.

Çeyrek bazda ele alındığında, yurt içi talep büyümeye yüzde eksi 0,6 katkı yaptı. İlk çeyrekte ihracat yüzde 1,5 ve ithalat 1,1 artış gösterdi. Böylece yılın ilk çeyreğinde dış ticaret GSYH'ye yüzde 0,1 katkı sağladı.

Geçen yıl ülke ekonomisi yüzde 7 genişleyerek, 1969'dan bu yana en güçlü büyümeyi kaydetmişti.

Hükümet, Fransız ekonomisinin bu yıl en az yüzde 4 genişlemesini beklerken, savaşla yükselen enerji fiyatlarıyla zor durumda kalan tüketicilere yardımcı olmak için 25 milyar avroluk bir önlem paketi açıklamıştı.

ING Fransa ekonomistlerinden Charlotte de Montpellier, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Fransız ekonomisinin yılın ilk üç ayındaki beklenmedik yavaşlamanın gelecek için iyiye işaret olmadığını belirterek, zayıf tüketici talebi, şirketler üzerindeki fiyat baskıları ve Çin'deki Kovid-19 karantinalarının tedarik zincirinde kesintiye neden olması nedeniyle Fransa'nın ekonomik büyümesinin bu yıl zayıf kalacağını ifade etti.

Montpellier, "Önümüzdeki çeyrekler için büyüme görünümü pek parlak değil. Ekonomide giderek daha geniş alana yayılan enflasyondaki keskin yükseliş, hane halkı gelirleri üzerinde baskı oluşturuyor." ifadesini kullandı.