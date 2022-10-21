Son dakika haberleri | Fransa Dışişleri Bakanı, Ukrayna'daki İHA saldırılarını 'savaş suçu' olarak niteledi

Bir son dakika haberine göre Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Rusya'nın Ukrayna'da yerleşim yerlerine İran'dan aldığı kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıları "savaş suçu" olarak nitelendirdi.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Rusya'nın Ukrayna'da yerleşim yerlerine İran'dan aldığı kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıları "savaş suçu" olarak nitelendirdi.

Colonna'nın, Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşmenin ardından iki bakan, ortak basın toplantısı düzenledi.

Fransız Bakan, Rusya- Ukrayna savaşını Moskova'nın, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan dünya düzenine "doğrudan bir saldırısı" olarak nitelerken Rusya'nın "emperyalist ve kolonyal tutkularıyla" uluslararası düzeni bölmeye çalıştığını söyledi.

Colonna, Fransa'nın gerektiği sürece Ukrayna'nın yanında duracağı taahhüdünde bulunurken Rusya'ya enerji bağımlılığını önemli ölçüde azalttıklarını ve Avrupa'da enerji konusunda ortaya çıkan duruma birkaç ay içinde uyum sağlayacaklarını anlattı.

Fransa'nın yakın zamanda Ukrayna'ya yeni ekipman ve silahlar vereceğini belirten Colonna, ülkesinin şu anda 2 bin civarında Ukrayna askerine eğitim verdiği bilgisini paylaştı.

Fransız Bakan, Fransa'nın kıtanın en batısında yer aldığı halde on binlerce Ukraynalı mülteciyi kabul ettiğini ve Avrupa'nın milyonlarca Ukraynalı mülteciye memnuniyetle ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu dile getirdi.

İran'ın Rusya'ya sağladığı İHA sistemleriyle ilgili soruya yanıt veren Colonna, "Bakanlar seviyesinde (Avrupa Birliği olarak) bu silah programından sorumlu olanlara karşı yaptırımları devreye soktuk. Şunu ifade etmeme müsaade edin; bu İHA'lar yine bu hafta sivillere ve Ukrayna'daki sivil altyapılara yönelik kullanıldı. Bu sadece Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde İran'ın taahhütlerini ihlal etmesi değil aynı zamanda savaş suçudur çünkü bunlar sivilleri hedef alıyor." diye konuştu.

Macron aralıkta ABD'yi ziyaret edecek

Blinken ile görüşmesinde ikili ilişkileri de ele aldıklarını aktaran Colonna, "Tony (Blinken) ile ikili ilişkilerimizi ve Cumhurbaşkanı (Emmanuel) Macron'un aralık ayı başında yapacağı resmi ziyaretin hazırlıklarını konuşmak için geldim." dedi.

Colonna, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Macron'u davet ettiğini ve bu ziyaretin Biden döneminde iki ülke arasındaki ilk resmi ziyaret olacağını ifade etti.

Fransa Haiti'ye asker göndermeyecek

BM Güvenlik Konseyinde Haiti'ye ilişkin alınan kararı takdir ettiğini kaydeden Colonna, Fransa'nın bu ülkedeki barış operasyonuna destek verip vermeyeceğine ilişkin soruya, "Orada polise destek olmak üzere uluslararası bir güç gönderilirse muhtemelen malzeme konusunda destek vereceğiz. Tabii ihtiyaç olacak ekipmanı bilmemiz gerekecek. Detayları üzerine çalışacağız. BM'nin operasyonlarına destek vermeye devam ediyoruz ancak şu anda Haiti'deki sorunun çözümü için katkı sağlayacak noktada değiliz." yanıtını verdi.

İran Rusya'ya kamikaze İHA'ları göndermeye hazırlanıyor

ABD Dışişleri Bakanı Blinken da toplantıda iki ülke arasındaki ilişkileri, bölgesel güvenliği ve Ukrayna-Rusya savaşını konuştuklarını belirtti.

İran'ın, Kırım'da Rus ordusuna tedarik ettiği İHA üzerine eğitim verdiğini kamuya açıkladıklarını söyleyen Blinken, Tahran'ın Rusya'ya onlarca kamikaze İHA sağladığını ve çok sayıda İHA'nın ise tedarik edilme sürecinde olduğunu iddia etti.

Blinken, Rusya'nın sivilleri ve sivil yapıları hedef almasının ise kınanacak bir davranış olduğunu ifade etti.

İran ile anlaşma yakın değil

İran ile Tahran'ın nükleer programını durdurmaya yönelik 2015'te imzalanan ve ABD'nin 2019'da resmen çekildiği Ortak Kapsamlı Eylem Planı (OKEP) anlaşmasına dönüş konusundaki soruları yanıtlayan Blinken, "Yakın zamanda bir anlaşma olmayacak çünkü İran OKEP görüşmelerinin dışındaki konuları görüşmelere getirmeye devam ediyor." şeklinde konuştu.

Halen İran'ın nükleer programına ilişkin sorunun diplomatik yollarla çözülebileceğini kaydeden Blinken, "Aynı zamanda İran'ın nükleer bir silah inşa etmesine veya fisil madde üretimi dahil bunu inşa etme kapasitesine erişmesine izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Rusya'nın taktik nükleer silah kullanma ihtimaline ilişkin bir soruyu da cevaplayan Blinken, ABD'nin Moskova'nın nükleer silah kullanma tehdidini ciddiye aldığını ve yakından izlediğini ancak Rus ordusunun, nükleer silah kullanacağına dair herhangi bir emareyi henüz görmediklerini dile getirdi.