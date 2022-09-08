Son dakika haberleri | Fransa'da polisin "dur" ihtarına uymayan Tunuslu sürücü açılan ateş sonucu öldü Güncel Haberler Son dakika gelişmesine göre Fransa'nın güneyindeki Nice kentinde polisin "dur" ihtarına uymayan Tunuslu sürücü açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Fransa'nın güneyindeki Nice kentinde polisin "dur" ihtarına uymayan Tunuslu sürücü açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Fransız basının adli kaynaklara dayandırdığı habere göre, polis, dün Nice'te tehlikeli sürüş yapan bir aracı takibe aldı. Polisin "dur" ihtarına uymayan Tunuslu sürücü ve arkadaşı, polisten kaçmaya başladı. Polis, kovalamaca sonucu durdurduğu ve geriye gitmeye çalışan aracın sürücüsüne ateş etti. Sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, arkadaşı gözaltına alındı. İki polisin de kovalamaca sırasında kaçan aracın çarpması sonucu hafif yaralandığı bildirildi. Olaya ilişkin 2 soruşturma başlatıldı. Rennes kentinde önceki gün uyuşturucu operasyonu sırasında polislerin "dur" ihtarına uymayan araçtaki sürücünün yanındaki 22 yaşındaki kadın, polisin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirmiş, sürücü de yaralanmıştı. Güncel Kaynak: AA / Esra Taşkın Fransa Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri | Fransa'da polisin 'dur' ihtarına uymayan Tunuslu sürücü açılan ateş sonucu öldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.