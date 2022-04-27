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Son dakika haberleri! Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a domatesli saldırı

AA - Esra Taşkın - Güncel
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Geçtiğimiz hafta seçimleri kazanarak yeniden Fransa Cumhurbaşkanı olan Emmanuel Macron, Cergy kentinde bir pazar ziyaretinde bulundu. Macron, pazar gezisinde bir vatandaşın domatesli saldırısının hedefi oldu.

Emmanuel Macron, Fransa'da geçen hafta yapılan ikinci tur seçimlerinde aşırı sağ rakibi Marine Le Pen'i yenerek yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

DOMATES FIRLATTILAR

2017'ye kıyasla oy oranını artıran Macron, Cergy kentinde bir pazar ziyaretinde domatesli saldırının hedefi oldu. BFMTV'nin çektiği görüntülerde, 3 gün önce yeniden Cumhurbaşkanı seçilen ve Cergy'de bir pazarı ziyaret eden Macron'a, etrafında korumalar ve kent halkının olduğu sırada kiraz domatesleri fırlatıldı. Atılan domatesler, biri Macron'un yakın koruması iki kişiye isabet etti.

DAHA ÖNCE DE YUMURTA ATMIŞLARDI

Korumaları, Macron'un yakın çevresini güvenlik altına alarak başının üstünde şemsiye açtı. Macron kentteki ziyaretine devam etti. Geçen yıl da Lyon'da bir fuarı ziyaret ettiği esnada Macron'a yumurta fırlatılmıştı.

AA / Esra Taşkın - Güncel

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