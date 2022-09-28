Son dakika haber! Msb: Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Bölgelerinde Saldırı Hazırlığında Olduğu Tespit Edilen 10 Pkk/Ypg'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi
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Son dakika haber... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), “Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 10 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri’miz tarafından etkisiz hale getirildi” açıklamasını yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 10 PKK/ Ypg'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri'miz tarafından etkisiz hale getirildi" açıklamasını yaptı.
MSB'den bugün yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:
"Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri'miz tarafından etkisiz hale getirildi."