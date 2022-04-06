Son dakika haberleri: Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit SMO askerlerinin yakınları iftarda buluştu - Haberler

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Son dakika haberleri: Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit SMO askerlerinin yakınları iftarda buluştu

AA - Ömer Koparan - Güncel
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Son dakika haberleri: Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit SMO askerlerinin yakınları iftarda buluştu

Son dakika gündem haberine göre Fırat Kalkanı Harekatı'nda Suriye Milli Ordusunda (SMO) şehit olan askerlerin aileleri ve gaziler, Bab ilçesinde düzenlenen iftarda bir araya geldi.

FIRAT, MALATYA (AA) - Fırat Kalkanı Harekatı'nda Suriye Milli Ordusunda (SMO) şehit olan askerlerin aileleri ve gaziler, Bab ilçesinde düzenlenen iftarda bir araya geldi.

Bab'ın Bizia beldesinde düzenlenen iftar programında buluşan şehit aileleri ve gaziler oruçlarını açtı.

Bizia Yerel Meclisi tarafından düzenlenen iftar programına SMO askerleri, yerel meclis çalışanları ve bölgenin ileri gelenleri katıldı.

Suriye Milli Ordusu Komutanlarından Seyf Ebu Bekir iftar programında yaptığı konuşmada, "Türk Silahlı Kuvvetleriyle birlikte kanlarıyla canlarıyla terör örgütlerine karşı savaşan askerlerimiz ve aileleriyle birlikteyiz, kimileri uzuvlarını kaybetti kimileri canlarını kaybetti." dedi.

Ebu Bekir, terör örgütlerine yönelik operasyonlarda canla başla vatanlarını müdafaa edeceklerini, gazilerin ve şehit ailelerin daima yanlarında olacaklarını belirtti.

TSK ve SMO 24 Ağustos 2016'da terör örgütü DEAŞ'a karşı Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlatarak, 2 bin 55 kilometrekare alanı terörden temizlemişti.

Son dakika haberleri: Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit SMO askerlerinin yakınları iftarda buluştu

Son dakika haberleri: Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit SMO askerlerinin yakınları iftarda buluştu

Son dakika haberleri: Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit SMO askerlerinin yakınları iftarda buluştu

Son dakika haberleri: Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit SMO askerlerinin yakınları iftarda buluştu

AA / Ömer Koparan - Güncel

Suriye, Milli, Şehit, Fırat, Güncel, Haberler

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