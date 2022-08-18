Son dakika haberleri... FINDIK İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN TRAKTÖRÜN RÖMORKU DEVRİLDİ 7 YARALI Bir son dakika haberine göre SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde fındık işçilerini taşıyan traktörün römorkunun devrilmesi sonucu 7 işçi yaralandı. SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde fındık işçilerini taşıyan traktörün römorkunun devrilmesi sonucu 7 işçi yaralandı. Kaza saat 19.45 sıralarında, Kaynarca Başoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Recep T. idaresindeki 54 AAZ 601 plakalı traktör, fındık bahçesinde çalışan 23 işçi ile birlikte yola çıktı. Tali yoldan ana yola çıkan traktörün römorkunun devrilmesi sonucu 7 işçi yaralandı. Haber verilmesi üzerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Yaralanan işçiler hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri... FINDIK İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN TRAKTÖRÜN RÖMORKU DEVRİLDİ 7 YARALI - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.