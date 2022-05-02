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Son dakika haberleri! Filipinler'de çıkan yangında çoğu çocuk 8 kişi öldü

AA - Şeyma Uzundere - Güncel
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Son dakika haberleri! Filipinler'de çıkan yangında çoğu çocuk 8 kişi öldü

Gelen son dakika haberlerine göre Filipinler'in başkenti Manila yakınlarında çıkan yangında aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti.

Filipinler'in başkenti Manila yakınlarında çıkan yangında aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti.

Manila Times'ın haberine göre, Quezon City'deki Filipinler Üniversitesi yerleşkesinde bir evin 2'nci katında çıkan yangın hızla yayıldı.

Yerel saatle 05.00 sularında çıkan yangında 6'sı çocuk 8 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İtfaiye ekiplerinin 2 saat boyunca yangını kontrol altına almak için mücadele ettiği bildirildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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AA / Şeyma Uzundere - Güncel

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