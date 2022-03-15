FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri yapılanması soruşturmasında 14 gözaltı kararı - Haberler

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FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri yapılanması soruşturmasında 14 gözaltı kararı

AA - Güncel
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına ilişkin soruşturmada kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen aralarında subayların da olduğu 14 şüpheliden 12'si yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına ilişkin soruşturmada kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen aralarında subayların da olduğu 14 şüpheliden 12'si yakalandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına sızdıkları ve örgütün mahrem imamlarıyla kontörlü sabit hatları kullanarak iletişim sağladıkları belirlenen, ayrıca haklarında FETÖ'ye dair ifade bulunan askerlerle bir sivil şüphelinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Görevde 1 yarbay, 1 teğmen ile 7 astsubay, daha önce ihraç edilmiş olan 1 binbaşı, 2 üsteğmen, 1 askeri öğrenci, 1 mahrem imam olmak üzere toplam 14 şüphelinin, Ankara merkezli 4 ilde 15 Mart tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verilmiştir." bilgisine yer verildi.

Bu kapsamda, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri yapılanması soruşturmasında 14 gözaltı kararı

FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri yapılanması soruşturmasında 14 gözaltı kararı

FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri yapılanması soruşturmasında 14 gözaltı kararı

AA / Güncel

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