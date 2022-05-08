Son dakika haberleri: Fethiye'de iki motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Fethiye'de iki motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

AA - Ali Rıza Akkır - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri: Fethiye'de iki motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Son dakika haberine göre Muğla'nın Fethiye ilçesinde, iki motosikletin çarpışması sonucu sürücüler hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

ÇINAR, DİYARBAKIR (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, iki motosikletin çarpışması sonucu sürücüler hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Ramazan Çınar'ın (44) kullandığı 48 AEH 094 plakalı motosiklet, Osman Kaya Bulvarı'nda yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Sadi Kara (73) idaresindeki 48 FJ 599 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Kara'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Çınar ile Kara'nın motosikletinde bulunan Durkadın Kara (71) sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Çınar, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza yerine gelen ölen kişilerin yakınları, polis ekipleri ve vatandaşlar tarafında güçlükle sakinleştirildi.

Bu arada polis ekipleri, Çınar'ın motosikletinin çarpışmanın etkisiyle 280 metre sürüklendiğini tespit etti. Kara'nın motosikleti ise parçalanarak kullanılmaz hale geldi.

AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

Fethiye, Polis, Çınar, Muğla, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title