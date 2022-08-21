Son dakika haberleri... FATİH'TE ESKİ BİR HANA OPERASYON: 23 GÖZALTI Güncel Haberler Edinilen son dakika gelişmesine göre FATİH'te eski bir handa kalan şüpheli kişilere yönelik olarak polis ekipleri operasyon düzenledi. FATİH'te eski bir handa kalan şüpheli kişilere yönelik olarak polis ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda 23 kişi gözaltına alınırken, 1 ruhsatsız tabanca, bir çanta dolusu para, 1 pala, 1 hassas terazi ve uyuşturucu kullanmaya yarayan materyal ele geçirildi. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, Fatih Cibali Mahallesi'nde, onlarca odası bulunan eski bir handa kalan şüpheli kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda koçbaşı kullanılarak girilen odalarda, 23 kişi gözaltına alınırken, 1 ruhsatsız tabanca, bir çanta dolusu para, 1 pala, 1 hassas terazi ve uyuşturucu kullanmaya yarayan materyal ele geçirildi. 23 şüpheli emniyete götürüldü. Polisin konuya ilişkin çalışması sürüyor. - İstanbul Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Fatih Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri... FATİH'TE ESKİ BİR HANA OPERASYON: 23 GÖZALTI - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.