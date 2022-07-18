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Son dakika haberleri | Fas'taki orman yangınlarında 6 bin 600 hektarlık alan kül oldu

AA - Gülşen Topçu - Güncel
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Son dakika haberleri | Fas'taki orman yangınlarında 6 bin 600 hektarlık alan kül oldu

Son dakika haberi: Fas'ın kuzeyinde çıkan yangınların, 6 bin 600 hektar ormanlık alana zarar verdiği bildirildi.

Fas'ın kuzeyinde çıkan yangınların, 6 bin 600 hektar ormanlık alana zarar verdiği bildirildi.

Fas Ulusal Su ve Orman Ajansı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki El-Araiş, Vezzan, Taza, Tatvan ve Şafşavan kentlerinde 6 gündür devam eden orman yangınlarına ilişkin bilgi verildi.

İtfaiyecilerin söz konusu kentlerdeki 6 yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği ifade edilen açıklamada, bunlardan üçünün tamamen kontrol altına alındığı aktarıldı.

Açıklamada, çalışmaların, yangınların civar köylere sıçramaması ve bölge halkının can güvenliğinin sağlanmasına odaklandığı, bu nedenle 20 köyün boşaltıldığı belirtildi.

Fas'ta ormanlar, ülke topraklarının yüzde 12'sini oluşturuyor. Her yıl orman yangınlarının yaşandığı ülkede yıl başından bu yana yaklaşık 165 yangın çıktı.

AA / Gülşen Topçu - Güncel

Togo Cumhuriyeti Fas su Güncel Haberler Son Dakika

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