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Son dakika haberleri! Fas Silahlı Kuvvetleri Genel Müfettişi, İsrail'de

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Son dakika haberleri! Fas Silahlı Kuvvetleri Genel Müfettişi, İsrail'de

Gelen son dakika haberlerine göre Fas Silahlı Kuvvetleri Genel Müfettişi Bilhayr el-Faruk başkanlığındaki Fas heyeti, resmi temaslarda bulunmak üzere İsrail'i ziyaret etti.

Fas Silahlı Kuvvetleri Genel Müfettişi Bilhayr el-Faruk başkanlığındaki Fas heyeti, resmi temaslarda bulunmak üzere İsrail'i ziyaret etti. Faslı yetkili için Tel Aviv'deki İsrail ordusunun Genelkurmay karargahında resmi bir kabul töreni düzenlendi.

Kaynak: AA / Güncel

İsrail Fas Güncel Haberler Son Dakika

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