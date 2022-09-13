Son dakika haberleri! Fas Silahlı Kuvvetleri Genel Müfettişi, İsrail'de Güncel Haberler Gelen son dakika haberlerine göre Fas Silahlı Kuvvetleri Genel Müfettişi Bilhayr el-Faruk başkanlığındaki Fas heyeti, resmi temaslarda bulunmak üzere İsrail'i ziyaret etti. Fas Silahlı Kuvvetleri Genel Müfettişi Bilhayr el-Faruk başkanlığındaki Fas heyeti, resmi temaslarda bulunmak üzere İsrail'i ziyaret etti. Faslı yetkili için Tel Aviv'deki İsrail ordusunun Genelkurmay karargahında resmi bir kabul töreni düzenlendi. Kaynak: AA / Güncel İsrail Fas Güncel Haberler Son Dakika

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