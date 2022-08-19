Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Fas Kralı'ndan 542 mahkum ve tutukluya af

Son dakika haberleri! Fas Kralı'ndan 542 mahkum ve tutukluya af

Güncel Haberler

Gelen son dakika haberlerine göre Fas Kralı 6. Muhammed, "Kral ve Halk İhtilali" günü dolayısıyla toplam 542 mahkum ve tutuklu hakkında af kararnamesi çıkardı.

Fas Kralı 6. Muhammed, "Kral ve Halk İhtilali" günü dolayısıyla toplam 542 mahkum ve tutuklu hakkında af kararnamesi çıkardı.

Fas Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Kraliyet affının 433 mahkum ve 109 tutukluyu kapsadığı ifade edildi.

Kral 6. Muhammed, genellikle ulusal ve dini bayram günlerinde af kararları çıkarıyor.

Fas'ta her yıl 20 Ağustos'ta "Kral ve Halk İhtilali" kutlamaları yapılıyor.

Kaynak: AA / Khalid Mejdoup - Güncel

Mahkum Fas Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title