Son dakika haberleri! Fas Kralı'ndan 542 mahkum ve tutukluya af Güncel Haberler Gelen son dakika haberlerine göre Fas Kralı 6. Muhammed, "Kral ve Halk İhtilali" günü dolayısıyla toplam 542 mahkum ve tutuklu hakkında af kararnamesi çıkardı. Fas Kralı 6. Muhammed, "Kral ve Halk İhtilali" günü dolayısıyla toplam 542 mahkum ve tutuklu hakkında af kararnamesi çıkardı. Fas Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Kraliyet affının 433 mahkum ve 109 tutukluyu kapsadığı ifade edildi. Kral 6. Muhammed, genellikle ulusal ve dini bayram günlerinde af kararları çıkarıyor. Fas'ta her yıl 20 Ağustos'ta "Kral ve Halk İhtilali" kutlamaları yapılıyor. Güncel Kaynak: AA / Khalid Mejdoup Mahkum Fas Güncel Haberler Son Dakika

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