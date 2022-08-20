Son dakika haberleri... Fas'ın kuzeyinde devam eden orman yangınlarında 55 hektar alan zarar gördü Güncel Haberler Edinilen son dakika haberine göre Fas'ın kuzeyinde 3 gündür süren orman yangınlarında 55 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi. Fas'ın kuzeyinde 3 gündür süren orman yangınlarında 55 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi. Fas resmi ajansı MAP'ta yer alan haberde, ülkenin kuzey kesimindeki Huseyme kentine bağlı ormanlarda 17 Ağustos'ta çıkan yangınları söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Canadair tipi yangın söndürme uçaklarıyla gerekli müdahalelerin yapıldığı ancak bölgenin engebeli yapısı, şiddetli rüzgar ve aşırı sıcakların yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırdığı aktarıldı. Bölgede 3 gündür süren yangında 55 hektar alanın zarar gördüğü, can kaybı yaşanmadığı kaydedildi. Fas'ın kuzeyindeki El-Medik-El-Fineydik kentinde geçen hafta çıkan yangında da 125 hektardan fazla alan zarar görmüştü. Ülkenin kuzeyindeki bazı illerde temmuz ayında çıkan yangınlarda 10 bin hektardan fazla ormanlık alan zarar görmüştü. Güncel Kaynak: AA / Khalid Mejdoup Fas Güncel Haberler Son Dakika

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