Son dakika haberleri | Fahrettin Koca: 'Mardin'in Derik İlçesi Üç Yol Mevkiinde Freni Patlayan Tırın Kalabalığın Arasına Girmesi Sonucu Meydana Gelen Kazada 16 Kişi...

Son dakika gündem haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mardin’in Derik ilçesinde meydana gelen kazaya ilişkin, “İkinci bir trafik kazası haberiyle daha sarsıldık. Mardin’in Derik ilçesi üç yol mevkiinde freni patlayan tırın kalabalığın arasına girmesi sonucu meydana gelen kazada 16 kişi hayatını kaybetti, 8’i ağır olmak üzere 29 kişi yaralandı” açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mardin'in Derik ilçesinde meydana gelen kazaya ilişkin, "İkinci bir trafik kazası haberiyle daha sarsıldık. Mardin'in Derik ilçesi üç yol mevkiinde freni patlayan tırın kalabalığın arasına girmesi sonucu meydana gelen kazada 16 kişi hayatını kaybetti, 8'i ağır olmak üzere 29 kişi yaralandı" açıklamasını yaptı.

Mardin'in Derik ilçesinde TIR ile 2 aracın karıştığı kazada yaralılara müdahale eden ekiplere bir başka TIR çarptı. Kazaya ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"İkinci bir trafik kazası haberiyle daha sarsıldık. Mardin'in Derik ilçesi üç yol mevkiinde freni patlayan tırın kalabalığın arasına girmesi sonucu meydana gelen kazada 16 kişi hayatını kaybetti, 8'i ağır olmak üzere 29 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyor; yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Yaralıların tedavisi için tüm imkanlar seferber edildi. Dileğimiz, Gaziantep ve Mardin'deki trafik kazaları sebebiyle yeni acı yaşamamak. Milletçe üzgünüz."