Son dakika haberleri! EYUPSULTAN'DA TAKSİYLE DRİFT KAMERADA - Haberler

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Son dakika haberleri! EYUPSULTAN'DA TAKSİYLE DRİFT KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber... EYÜPSULTAN'da bir sürücü, trafikte taksiyle drift yaparak ilerledi.

EYÜPSULTAN'da bir sürücü, trafikte taksiyle drift yaparak ilerledi. O anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yeşilpınar Mahallesi'nde dün saat 02.00 sıralarında bir taksi şoförü akan trafikte drift yaparak ilerledi. Önündeki bir araçtan cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde taksicinin trafikteki diğer araçlara aldırmadan caddede drift yaparak ilerlediği görülüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Taksi, Güncel, Haberler

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