Son dakika haberi | 'Delil' kod adlı terörist Hüsamettin Tanrıkulu yakalandı Güncel Haberler Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı: Yunanistan Lavrion Kampı'nda sabotaj eğitimi alan, illegal yollarla Türkiye'ye giriş yapan ve PKK/KCK'nın talimatı ile büyükşehirlerde silahlı ve bombalı sansasyonel eylem hazırlığındaki 'Delil' kod adlı Hüsamettin Tanrıkulu, İstanbul'da yakalandı. İçişleri Bakanlığı : Yunanistan Lavrion Kampı'nda sabotaj eğitimi alan, illegal yollarla Türkiye'ye giriş yapan ve PKK/KCK'nın talimatı ile büyükşehirlerde silahlı ve bombalı sansasyonel eylem hazırlığındaki 'Delil' kod adlı Hüsamettin Tanrıkulu, İstanbul'da yakalandı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İçişleri Bakanlığı Yunanistan Türkiye PKK Güncel Haberler Son Dakika

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