Son dakika! EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNEDEN KIZINA: O SİLAHI AT, ELİNE KALEM AL

BİTLİS'te üniversite öğrencisiyken 18 yaşında kaçırılan kızı Fadime için Diyarbakır'da HDP binası önünde evlat nöbetini sürdüren Hatice Levent, "Fadime, senin elin kalem tutuyordu. O silahı at, eline kalem al, arkadaşlarınızla el ele tutuşup, hep beraber gelin" dedi.

Diyarbakır'da evlatları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı. 282 ailenin 952 gündür sürdürdüğü eylemde 35 aile, çocuğuna kavuştu. Bitlis Eren Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2'nci sınıf öğrencisiyken kaçırılan kızı Fadime için Kütahya'dan gelerek evlat nöbetini sürdüren Hatice Levent, "Fadime'm eğer beni duyup görüyorsan kaç, gel. O işlere layık çocuk değilsin. Senin elin kalem tutuyordu, o kalemleri nereye attın? O silahı at, eline kalem al, arkadaşlarınızla el ele tutuşup hep beraber gelin. Mübarek Ramazan Bayramı geliyor. Bu kaçıncı bayram oldu, bize zindan oluyor. Ne olur yavrum hepiniz birlikte gelin, biz sizi çok özledik" diye konuştu.