Son dakika haberleri... Evinin önünde bıçaklandı, hastanede öldü Güncel Haberler Son dakika gelişmesine göre ADIYAMAN'da Mahmut Çekim (65), evinin önünde sırtından bıçaklanarak, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. ADIYAMAN'da Mahmut Çekim (65), evinin önünde sırtından bıçaklanarak, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay, dün akşam Yeni Mahalle'de meydana geldi. Evinin önünde duran Mahmut Çekim, yanına gelen kimliği belirsiz kişi tarafından sırtından bıçaklandı. Olayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Çekim'i ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Çekin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mahmut Çekim'in cansız bedeni, otopsi için morga konulurken, polis ekipleri de kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan Güncel Haberler Son Dakika

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