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Esnaf park yeri için kavga etti, sokak savaş alanına döndü

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Esnaf park yeri için kavga etti, sokak savaş alanına döndü

SULTANGAZİ'de komşu iki esnaf grubu, park yeri için kavga etti.

SULTANGAZİ'de komşu iki esnaf grubu, park yeri için kavga etti. Yaşanan arbedede sokak savaş alanına döndü. Yumruk ve tekmeler dışında, meyve-sebze kasalarıyla kavga eden iki grup, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İsmetpaşa Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde komşu iki esnaf grubu arasında park yeri için tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada yumruk ve tekmeler dışında sopa ve meyve-sebze kasalarıyla birbirlerine saldıran iki grup, sokağı savaş alanına çevirdi.

Çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, komşu olan iki esnaf grubunun birbirlerine acımasızca saldırdığı, bazılarının ise demir korkuluklarla kendilerini korumaya çalıştığı görülüyor.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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