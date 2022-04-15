Son dakika haberleri... Eskişehir Valisi Ayyıldız, şehit aileleri, gaziler ve yakınlarıyla iftarda buluştu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen iftarda şehit aileleri, gaziler ve yakınlarıyla bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentteki bir otelde düzenlenen iftara Vali Erol Ayyıldız, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan ve eşi Selma Gülan, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Tepebaşı Kaymakamı Ahmet Önal, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve yakınları katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan iftar programında Vali Ayyıldız, şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti.