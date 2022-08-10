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Son dakika haberleri... Eskişehir'den çaldıkları iddia edilen otomobille Burdur'da yakalanan 2 zanlı tutuklandı

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Son dakika haberleri... Eskişehir'den çaldıkları iddia edilen otomobille Burdur'da yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Son dakika gündem haberi: Eskişehir'de bir otomobilin çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de bir otomobilin çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Tepebaşı ilçesinde park halindeki bir otomobilin çalınmasına yönelik çalışma başlattı.

Polis, zanlılar O.B. ve M.A.S'nin bu araçla Antalya istikametine gittiğini tespit etti.

Bunun üzerine hareket geçen ekipler, aracı çaldıkları öne sürülen şüphelileri Burdur'un Bucak ilçesinde yakaladı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli Eskişehir'e getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA / Deniz Açık - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Eskişehir Burdur Güncel Haberler Son Dakika

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