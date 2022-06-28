Son dakika haberleri | Eskişehir'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Tepebaşı ilçesinde belirlenen adreslere baskın yaptı.

Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen O.G. ve C.G. ile uyuşturucu bulundurdukları gerekçesiyle 4 kişi yakalandı.

Zanlılara ait ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 16,30 gram sentetik uyuşturucu ve 2,92 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.G. ile C.G. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer 4 kişi ise salıverildi.