Son dakika haberleri | Eskişehir'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Son dakika haberleri | Eskişehir'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

AA - Emrah Yaşar - Güncel
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Son dakika haberleri | Eskişehir'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika habere göre Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Tepebaşı ilçesinde belirlenen adreslere baskın yaptı.

Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen O.G. ve C.G. ile uyuşturucu bulundurdukları gerekçesiyle 4 kişi yakalandı.

Zanlılara ait ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 16,30 gram sentetik uyuşturucu ve 2,92 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.G. ile C.G. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer 4 kişi ise salıverildi.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Uyuşturucu Ticareti Emniyet Müdürlüğü Eskişehir Güncel Haberler Son Dakika

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