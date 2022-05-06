Son dakika haberleri... Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
AA - Emrah Yaşar - Güncel
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Son dakika habere göre Eskişehir'in Alpu ve Beylikova ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
ALPU, ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Alpu ve Beylikova ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında operasyon yapıldı.
Gözaltına alınan biri yabancı uyruklu 5 zanlıların araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
"Kullanmak amacıyla uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, bulundurmak"tan haklarında yasal işlem başlatılan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
AA / Emrah Yaşar - Güncel