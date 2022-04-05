Son dakika haberleri: Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
AA - Emrah Yaşar - Güncel
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Son dakika gündem haberi... Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.
Kentte uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Şüpheliler C.C. ile H.D'ye ait ev ve eklentilerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
AA / Emrah Yaşar - Güncel