Son dakika haberleri! Eskişehir'de torununu öldürdüğü öne sürülen sanık yeniden hakim karşısında

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de torununu bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Ali G, torunu maktul Alihan G'nin yakınları ve taraf avukatları katıldı. Maktulün babası Barış G. ifadesinde, "Sanık babam olur, ölense oğlumdur. Şikayetçi değilim. Davaya katılma talebim yoktur." dedi.

Alihan G'nin babaannesi Arife G. ise şu ifadeleri kullandı:

"Olay esnasında evde yoktum. Hayatını kaybeden torunum Alihan'ın psikolojisi bozuktu. Bana sürekli bağırır çağırır, benden para isterdi. Ben de verirdim. Eşim olay sabahı ağladığımı söylemiş. Ben psikolojik hastayım. Olay sabahı ondan ağlamıştım. Torunumun uyuşturucu kullandığını biliyordum."

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek tanık ifadelerinin alınması ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 2 Haziran'a erteledi.

Yeşiltepe Mahallesi Sevili Sokak'taki evlerinde geçen yıl kasım ayında dede Ali G. ile torunu Alihan G. (22) arasında tartışma çıkmıştı. Olayın kavgaya dönüşmesi sonucu Ali G. tarafından bıçaklandığı iddia edilen torunu Alihan G, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Tutuklanan Ali G. hakkında "alt soya karşı kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.