Son dakika haberleri! Eskişehir'de sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü Son dakika gelişmesine göre Eskişehir'de sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. Eskişehir'de sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. İbrahim Aktaş'ın (43) kullandığı 26 NF 398 plakalı otomobil, Tepebaşı ilçesi sınırları içinde yer alan sulama kanalına düştü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, vinç yardımıyla sudan çıkarılan otomobilde bulunan Aktaş'ın öldüğünü belirledi. Sürücünün cesedi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin morguna gönderildi. Güncel AA / Deniz Açık İbrahim Aktaş Eskişehir Tepebaşı Güncel Haberler Son Dakika

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