Son dakika gündem: Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti Güncel Haberler Son dakika haberleri... Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında yolun karşısına geçmek isteyen yaya yaşamını yitirdi. Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında yolun karşısına geçmek isteyen yaya yaşamını yitirdi. Süleyman C. idaresindeki 26 GP 068 plakalı otomobil, Orta Mahalle Sarıcakaya Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Hakan Çobanoğlu'na (48) çarptı. Kazada hayatını kaybeden Çobanoğlu'nun cesedi, olay yeri incelemesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi. Otomobil sürücüsü Süleyman C. gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Emrah Yaşar Sarıcakaya Eskişehir Güncel Haberler Son Dakika

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