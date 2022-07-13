Son dakika haberleri... Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

AA - Emrah Yaşar - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri... Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberlerine göre Eskişehir'de polisin düzenlediği kaçak sigara operasyonunda 4 zanlı yakalandı.

Eskişehir'de polisin düzenlediği kaçak sigara operasyonunda 4 zanlı yakalandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, devletin vergi kaybının önlenmesi, haksız kazancın engellenmesi ve halk sağlığının korunması amacı ile kaçak tütün ve tütün ürünlerini piyasaya sürmeye çalışan kişilere yönelik soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 59 bin 240 dal sarılmış sigara, 106 bin 600 dal makaron ile 127 kilogram tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Cumhuriyet Eskişehir Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title