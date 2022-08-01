Son dakika haberleri | Eskişehir'de iskele demirlerini çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı
Son dakika gündem haberi: Eskişehir'de bir iş yerinin önünde bulunan iskele demirlerini çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı.
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Eskişehir'de bir iş yerinin önünde bulunan iskele demirlerini çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Odunpazarı ilçesindeki bir iş yerine ait iskele demirlerinin çalınması olayı ile ilgili şüpheli Ş.Ü'yü yakaladı.
Gözaltına alınan ve hakkında hırsızlık suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
AA / Emrah Yaşar - Güncel