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Son dakika haberleri... Eskişehir'de havaya ateş açan 2 şüpheli gözaltına alındı

AA - Emrah Yaşar - Güncel
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Son dakika haberleri... Eskişehir'de havaya ateş açan 2 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika gündem haberi... Eskişehir'de bir otomobilin içerisinden havaya ateş eden 2 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de bir otomobilin içerisinden havaya ateş eden 2 şüpheli gözaltına alındı.

Esentepe Mahallesi'nde hareket halindeki bir otomobilden silahla havaya ateş edildiği ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Çevrede araştırma yapan ekipler, söz konusu 2 şüphelinin bulunduğu aracı olay yeri yakınlarında yakaladı.

Gözaltına alınan 2 kişinin yapılan üst aramasında 2 tabanca ile bu tabancaya ait fişekler ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Eskişehir, Esentepe, Silah, Polis, Güncel, Haberler

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