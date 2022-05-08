Son dakika haberleri... Eskişehir'de havaya ateş açan 2 şüpheli gözaltına alındı

Eskişehir'de bir otomobilin içerisinden havaya ateş eden 2 şüpheli gözaltına alındı.

Esentepe Mahallesi'nde hareket halindeki bir otomobilden silahla havaya ateş edildiği ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Çevrede araştırma yapan ekipler, söz konusu 2 şüphelinin bulunduğu aracı olay yeri yakınlarında yakaladı.

Gözaltına alınan 2 kişinin yapılan üst aramasında 2 tabanca ile bu tabancaya ait fişekler ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.