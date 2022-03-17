Son dakika haberleri: Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda onlarca araç ve araç beyni ele geçirildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda araçların beyin parçalarını çaldıkları iddia edilen iki şüpheli yakalandı.

Kentte meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Odunpazarı ilçesindeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, farklı suçlarda kullanıldığı tespit edilen 24 araç ve 87 otomobil beyni ele geçirildi.

Olayla ilgili Y.E.Y. ile A.Y, gözaltına alındı.