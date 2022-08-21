Son dakika haberleri! Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Son dakika haberler... Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı. Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı. Kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatan Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri apartman ve iş yerlerinin önünde bulunan elektrikli bisiklet ve bisikletlerin çalınması olayına ilişkin D.K'yi saklandığı evde yakaladı. Gözaltına alınan zanlının evinde yapılan aramada, çalıntı olduğu belirlenen elektrikli bisiklet, bisiklet, tüfek ile 30 fişek ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Emrah Yaşar Emniyet Müdürlüğü Eskişehir Tepebaşı Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri! Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.