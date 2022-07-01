Son dakika haberleri | Eskişehir'de ablasını bıçakla öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi Son dakika gündem haberine göre Eskişehir'de ablasını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Eskişehir'de ablasını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Emrah Tekin ile taraf avukatları katıldı. Sanığı kasten öldürme suçundan müebbet hapse mahkum eden mahkeme heyeti ayrıca olayda kullanılan bıçağın 6136 sayılı kanuna aykırı olması nedeniyle Tekin'e 5 ay hapis ve 400 lira adli para cezası verdi. Heyet, Tekin'in aynı olayda yaraladığı Ayçin A'ya karşı "kasten yaralama" suçundan yargılanmasının dosyası ayrılarak sürdürülmesine ve tutukluğunun devamına da hükmetti. Eskişehir'de 20 Kasım 2020'de Dede Mahallesi Nebiler Sokak'taki evde çıkan kavgada ablası Hasret Yüksekkavas'ı (32) bıçakla öldüren, Ayçin A. ile kendisini yaralayan Emrah Tekin tedavisinin ardından tutuklanmıştı. AA / Emrah Yaşar - Güncel Eskişehir Güncel Haberler Son Dakika

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