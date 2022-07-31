Son dakika haberleri... Eski Türkiye Birlik Partisi Genel Başkanı Timisi, Cemevine Saldırılarla İlgili Uyardı: 'Ülkeyi Yangın Alanına Dönüştürecek Bir Kıvılcımdır'

Eski Türkiye Birlik Partisi Genel Başkanı, eski milletvekili Mustafa Timisi, Ankara'da bazı Alevi dernekleri ve cemevine yapılan saldırılar için, "Ülke bütünlüğüne ve birliğine yönelmiş bir tertip olarak görüyorum. Ülkeyi yangın alanına dönüştürecek bir kıvılcımdır" uyarısı yaptı.

Eski Türkiye Birlik Partisi Genel Başkanı, eski Sivas Milletvekili Mustafa Timisi, Ankara'da bazı Alevi dernekleri ve cemevine yapılan saldırılar hakkında yazılı açıklama yaptı. Timisi, provokasyon uyarısı yaptığı açıklamasında şunları belirtti:

"Ankara'da bazı Alevi dernekleri ve cemevine yapılan saldırıları büyük bir üzüntüyle karşılıyorum. Muharrem ayının ilk gününde ibadet merkezimize yapılmış olması büyük bir anlam taşımaktadır. Olaylar açık bir provokasyondur. Anlaşılıyor ki, planlanmış eylemlerdir. Son derece tehlikeli bir durumla karşı karşıyayız. Olay basit değildir. Ülke bütünlüğüne ve birliğine yönelmiş bir tertip olarak görüyorum. Ülkeyi yangın alanına dönüştürecek bir kıvılcımdır.

"ALEVİ ÖRGÜTLERİMİZİ BU TÜR OYUNLARA KARŞI DİKKATLİ OLMAYA DAVET EDİYORUM"

Devletin ve yetkililerin bu olayın üzerinde ciddiyetle durmaları ve açıklığa kavuşturmaları gerekmektedir. Öte yandan geçmişin Madımak, Çorum, Maraş olayları toplumun hafızasında bir derin yara olarak durmaktadır. Bir siyaset insanı ve bu olayları yaşamış birisi olarak, tüm dernek, sivil toplum örgütlerini özellikle Alevi örgütlerimizi bu tür oyunlara karşı dikkatli olmaya davet ediyorum."

MUSTAFA TİMİSİ KİMDİR?

Sivas'ın Divriği ilçesinde 1936 yılında doğup büyüyen Mustafa Timisi, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi mezunudur. Timisi, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, sosyal devlet ışığında sol görüşlü bir hareket olarak yola çıkan Türkiye Birlik Partisi'nin kuruluş çalışmalarında görev aldı. Partinin Kasım 1969'daki II. Kongresinde genel başkanlığa seçildi. TBP, 1969 Milletvekili Genel Seçimleri'nde aldığı toplam 254 bin 695 oyla 8 milletvekilliği elde etti. 1973'te yapılan seçimlerde ise Mustafa Timisi partinin tek vekili olarak Meclis'te yer aldı. 1980 sonrasında, sosyal demokratların birlik olmasını gerektiğini söyleyerek SODEP'i destekleyen Timisi, 1995'te İş Bankası yöneticiliği de yaptı.