TBMM Başkanı Şentop'tan eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo için taziye mesajı Açıklaması - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TBMM Başkanı Şentop'tan eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo için taziye mesajı Açıklaması

AA - Sinan Uslu - Güncel
 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Şentop'tan eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo için taziye mesajı Açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo için taziye mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo için taziye mesajı yayımladı.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden dolayı derin üzüntü duydum. Japonya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesine önemli katkıları bulunan Abe'nin ailesine ve Japonya halkına başsağlığı diliyor, bu menfur saldırıyı kınıyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Sinan Uslu - Güncel

Mustafa Şentop Japonya Politika Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title