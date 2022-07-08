TBMM Başkanı Şentop'tan eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo için taziye mesajı Açıklaması TBMM Başkanı Mustafa Şentop, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo için taziye mesajı yayımladı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo için taziye mesajı yayımladı. Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden dolayı derin üzüntü duydum. Japonya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesine önemli katkıları bulunan Abe'nin ailesine ve Japonya halkına başsağlığı diliyor, bu menfur saldırıyı kınıyorum." ifadelerini kullandı. AA / Sinan Uslu - Güncel Mustafa Şentop Japonya Politika Güncel Haberler

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