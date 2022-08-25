Son dakika haberleri! Eski İngiliz büyükelçi ile eşi Myanmar'da gözaltına alındı Güncel Haberler Gelen son dakika haberlerine göre İngiltere'nin eski Myanmar Büyükelçisi Vicky Bowman ile Myanmarlı sanatçı ve eski siyasi mahkum olan eşi Htein Lin gözaltına alındı. İngiltere'nin eski Myanmar Büyükelçisi Vicky Bowman ile Myanmarlı sanatçı ve eski siyasi mahkum olan eşi Htein Lin gözaltına alındı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, halihazırda Myanmar Sorumlu İş Merkezi (MCRB) adlı kuruluşun yöneticiliğini yapan eski büyükelçi Bowman ile eşi, dün ülkenin en büyük şehri Yangon'da gözaltına alındı. BBC'ye konuşan kaynaklar, Bowman ve eşinin evlerinde gözaltına alındıklarını ve göçmenlik suçlamasıyla tutulduklarını belirtti. Myanmar'da 2002-2006'da İngiltere büyükelçisi olarak görev yapan Bownan, uzun yıllardır bu ülkede yaşıyor. İngiliz Büyükelçiliğinden "endişeliyiz" açıklaması Myanmar'daki İngiltere Büyükelçiliği Sözcüsü, "Bir İngiliz kadının Myanmar'da gözaltına alınmasından endişe duyuyoruz. Yerel makamlarla temas halindeyiz ve konsolosluk yardımı sağlıyoruz." dedi. Sözcü, gözaltına alınan kadının ismini paylaşmadı. Güncel Kaynak: AA / Zuhal Demirci England Myanmar Mahkum Güncel Haberler Son Dakika

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