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ESENYURT'TA YOL VERME KAVGASINA BİBER GAZLI MÜDAHALE

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ESENYURT'ta taksi şoförü ile otomobil sürücüsü arasında çıkan yol verme kavgasında ortalık savaş alanına döndü.

ESENYURT'ta taksi şoförü ile otomobil sürücüsü arasında çıkan yol verme kavgasında ortalık savaş alanına döndü. Otomobil sürücüsü taksinin camını kırdı, sopayı şoförün kafasına vurarak kırdı.

Esenyurt Talatpaşa Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde dün öğle saatlerinde 34 TAB 72 plakalı taksinin şoförü ile bir otomobilin sürücü arasında yol verme tartışması yaşandı. Aracından inen otomobil sürücüsü, taksinin camını kırdı. Kavgaya sürücülerin arkadaşları olduğu öğrenilen kişilerin de dahil olmasıyla ortalık savaş alanına döndü. Polis tarafları ayırmaya çalışırken, kavga eden kişilerden biri diğerinin kafasına sopayla vurdu. Bu sırada sopanın kırıldığı dikkat çekti. Polis kavgayı ayırmak için biber gazıyla müdahale etti.

Kavgaya tanık olan Dilaver Tatar, Otomobil sürücüsü, 'Sen benim önümü kestin' diyerek, taksinin camını kırdı. Daha sonra polis geldi. Polis ekipleri tarafları sakinleştirmeye çalışırken, sopayı adamın kafasına vurdu dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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