Son dakika haberleri: ESENYURT'TA ORMANDAKİ CİNAYETİN ŞÜPHELİLERİ 2,5 YIL SONRA YAKALANDI

Esenyurt, İnönü Mahallesi 948 Sokak kenarında bulunan ormanda 11 Kasım 2019 günü öğlen saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı: Ormanlık alanda dolaşan vatandaşlar bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan İsmail Kurunç'u görerek polise ihbarda bulundu. Olay yerine giden ekipler, konuyla ilgili çalışma başlattı. O dönem Kurunç'un son görüştüğü kişiler olan kuzeni Ferdi Ö. ve arkadaşları Şahin K. ile Gökhan T.'nin ifadelerine başvuruldu. 3 kişi ifadesinde "Birlikte alkol aldık, daha sonra beni burada bırakın dedi biz de bırakıp gittik' dedi. 3 kişi ifadelerini ardından serbest bırakıldı.

BİR KEZ DAHA GÖZALTINA ALINDILAR

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Şüphelilerin adliyeye sevki

Demirören Haber Ajansı / Güncel