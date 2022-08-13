Son dakika haberleri... ESENYURT'TA MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA Son dakika gündem haberi: ESENYURT'ta bir kuryeye ait park halindeki motosikletin çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. ESENYURT'ta bir kuryeye ait park halindeki motosikletin çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızlık olayı çarşamba günü saat 05.40 sıralarında Saadetdere Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı'nda meydana geldi. Kurye Düzgün Kağanaslan'ın iş yerinin önüne park ettiği 34 EFU 176 plakalı motosiklet kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan hırsızlığa ilişkin polis çalışma başlattı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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