Son Dakika | ESENYURT'TA HUSUMETLİSİNİ SOKAK ORTASINDA KURŞUN YAĞDIRARAK ÖLDÜRDÜ

ESENYURT'ta bir kişi, husumetlisini sokak ortasında öldürdü.

Olay, gece saatlerinde Esenyurt Yunus Emre Mahallesi 441 sokakta meydana geldi. İddialara göre Orhan Arti, daha önceden husumetli olduğu kişiyle sokakta karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya döndü. İsmi öğrenilemeyen kişi yanında bulunan silahla Arti'ye doğru art arda ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlar sonucunda Arti kanlar içerisinde yere yığıldı. Şüpheli ise olay yerinden kaçtıktan sonra polislere teslim oldu. Kavganın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ağır yaralı şekilde ambulansla hastaneye kaldırdı. Arti, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.(DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel