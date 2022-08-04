Son dakika haber: Esenyurt'ta çekiçli sopalı yol verme kavgası kamerada - Haberler

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Son dakika haber: Esenyurt'ta çekiçli sopalı yol verme kavgası kamerada

Son dakika haberlerine göre ESENYURT TEM Otoyolu'nda 'yol verme' meselesi nedeniyle tartışan 2 sürücü, sopa ve çekiçle birbirine saldırdı.

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ESENYURT TEM Otoyolu'nda 'yol verme' meselesi nedeniyle tartışan 2 sürücü, sopa ve çekiçle birbirine saldırdı. O anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

TEM Otoyolu Esenyurt mevki Ankara istikametinde dün iddiaya göre, bir hafif ticari araç sürücüsü şerit değiştirmek istediği sırada, yoldaki kamyonun kör noktasında durdu. Kamyon şoförünün korna çalarak tepki göstermesiyle iki taraf arasında tartışma başladı. Öfkelenen hafif ticari aracın sürücüsü, eline aldığı sopa ile kamyona vurmaya başladı. Kamyon şoförü de aracın içinden çekiç ile vurmaya çalıştı. Sopa ile kamyona defalarca vuran sürücü, daha sonra aracına binerek uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


Demirören Haber Ajansı / Erol Değirmenci - Güncel

TEM Otoyolu Esenyurt Tragger Ankara Güncel Haberler Son Dakika

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