Son dakika haberleri... Esenyurt'ta bir marketin deposuna ait atölyede çıkan yangın söndürüldü

ESENYURT, İSTANBUL (AA) - İstanbul Esenyurt'ta bir zincir marketin deposuna ait atölyede çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Akçaburgaz Mahallesi'ndeki bir marketin deposunun yanındaki atölyede bulunan lastikler yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla söndürülen yangın hasara yol açtı.