Son dakika haberleri | Esenyurt'ta 2 aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı - Haberler

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Son dakika haberleri | Esenyurt'ta 2 aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

AA - Abdülkerim Güzel - Güncel
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Son dakika haberleri | Esenyurt'ta 2 aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Esenyurt'ta hafif ticari araçla servis minibüsünün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Esenyurt'ta hafif ticari araçla servis minibüsünün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Akçaburgaz Caddesi'nde 34 HS 3045 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen İlhan G. idaresindeki 34 LGP 731 plakalı servis minibüsü çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle minibüsteki 5 kişi ile hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluştu.

AA / Abdülkerim Güzel - Güncel

Esenyurt, Tragger, Kaza, Güncel, Haberler

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