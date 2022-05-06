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Son dakika haberleri | Esenler'de genç kadını öldüren zanlı tutuklandı

AA - İrem Demir - Güncel
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Son dakika haberleri | Esenler'de genç kadını öldüren zanlı tutuklandı

Son dakika gündem haberine göre Esenler'de sokakta yürüdüğü sırada 19 yaşındaki Asiye Atalay'ı silahla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

ESENLER, İSTANBUL (AA) - Esenler'de sokakta yürüdüğü sırada 19 yaşındaki Asiye Atalay'ı silahla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu, sokakta yürüdüğü sırada önünü kestiği Asiye Atalay'ı silahla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Ümit Karakoyun'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Bakırköy Adliyesi'ne gönderilen Karakoyun, savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Şüpheli Ümit Karakoyun, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Ne olmuştu?

Esenler'de sokakta yürüyen Asiye Atalay, kendisine saplantılı olduğu iddia edilen Ümit Karakoyun tarafından 4 Mayıs'ta silahla öldürülmüştü.

Olayın ardından kaçan zanlı, Arnavutköy'de gözaltına alınmıştı. "Örgütlü uyuşturucu ticareti" suçundan kaldığı cezaevinden yaklaşık 5 ay önce çıkan Ümit Karakoyun'un 4 ayrı suçtan 16 kaydının bulunduğu belirlenmişti.

Genç kadının cenazesi, Esenler Atışalanı Cabir Bin Abdullah Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Sultangazi Yayla Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

AA / İrem Demir - Güncel

Cinayet Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Asiye Atalay, Esenler, Güncel, Haberler

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